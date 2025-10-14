الباحة .. إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق باستخدام تقنيات ذكية لرفع جودة البنية التحتية

وبيّن المهندس عسيري، أن المملكة تمتلك بنية تحتية متينة تُعد شبكة الطرق الحضرية أحد ركائزها الأساسية، إذ تتجاوز أطوال الطرق في المملكة (300 ألف كيلومتر)، تسهم في دعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الأمانات على رفع جودة البنية التحتية في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن أمانة منطقة الباحة شهدت مؤخرًا تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية النوعية، منها مشروع متنزه الأمير حسام ومتنزه الشروق بتكلفة تجاوزت (78) مليون ريال، ومشروع تنفيذ الطرق بمدينة الباحة بتكلفة بلغت أكثر من (39) مليون ريال.