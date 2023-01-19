واجهة "روشن" البحرية بجدة تواصل التميز بساحاتها السبع المتنوعة

أصبح التنزه في واجهة "روشن" البحرية بمحافظة جدة، مميزًا وشيقًا، في ظل وجود سبع ساحات متنوعة، تتميز بالإبداع والجمال.
وتمتد الساحات السبع من دوار النورس جنوبًا وصولًا إلى شارع جابر بن الحارث، بطول 4500 متر، وتختلف في مسمياتها وتكويناتها وربما حتى مرافقها، لتكون أشبه بلوحات تجتمع في مجملها كي تعطي الشكل الكامل للواجهة البحرية.
ونجحت أمانة جدة في المحافظة، في تطوير واجهة "روشن" البحرية، في أكبر مرحلة تطويرية، بما تشمله من خدمات وعناصر، وتصل طاقة الساحات السبع الاستيعابية 120 ألف نسمة، موزعين على مساحة تبلغ نحو 730 ألف متر مربع.
يمكن اعتبار ساحة النورس من الساحات الرئيسة والأكبر من حيث المساحة، وقد استقت مسماها من مجسم النورس الموجود بها، والذي يعد أحد أبرز معالم مدينة جدة.
سميت هذه الساحة بـ"الأصداف"؛ لكونها تحوي تشكيلات عديدة مستوحاة من صدف البحر، وما يميز الساحة هو موقعها القريب من الطريق العام وسهولة الوصول إليها، إلى جانب احتوائها على مجسم كلمة "JEDDAH" الشهير، وعدد من النوافير أيضًا.
يتوسط هذه الساحة، مجسم ضخم لكلمة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، لتتم تسميتها بـ"ساحة التوحيد" نسبة إلى هذا المجسم، كما تضم ألعاب أطفال بأنماط متنوعة، ومسجد التوحيد والنوافير.
يمكن اعتبار هذه الساحة المخصصة للسباحة من بين الساحات الأخرى، فوجود الشواطئ الرملية فيها، أكسبها اسم "ساحة الرمال"، والتي تعد شواطئ آمنة للكبار والصغار، إضافة إلى الألعاب المائية والنوافير في تلك الساحة أيضًا.
تتميز ساحة اللؤلؤ بوجود المتحف المفتوح الذي يضم عددًا من المجسمات الفنية المصممة بأيدي فنانين محليين، وقد سُميت الساحة بهذا الاسم لاحتوائها على تشكيلات فنية مستوحاة من اللؤلؤ، فضلًا عن وجود المرسى والنوافير وألعاب للأطفال بأنماط متنوعة.
تشتمل هذه الساحة، على رصيف سقالة الصيد ببوابته الرائعة، والذي يعد أكبر نقطة تجمع للصيادين على الكورنيش، وهو ما أكسبها اسم "ساحة الصياد"، كما تضم شواطئ للسباحة وناديًا رياضيًا وألعابًا للأطفال.
تتميز هذه الساحة، بوجود أطول نافورة تفاعلية في الكورنيش الشمالي، واستقت اسم "ساحة الخليج" من كونها تشبه في تشكيلها الخارجي الخليج، كما تحوي ألعابًا شاطئية.
يُذكر أن مشروع واجهة "روشن" البحرية، كان قد حقق جائزة الإبداع لعام 1439هـ، في مجال الإبداع الحكومي، من قبل محافظة جدة، إلى جانب حصده جائزة مكة للتميز للعام نفسه في مجال التميز البيئي من إمارة منطقة مكة المكرمة.