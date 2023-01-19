واجهة "روشن" البحرية بجدة تواصل التميز بساحاتها السبع المتنوعة

سميت هذه الساحة بـ"الأصداف"؛ لكونها تحوي تشكيلات عديدة مستوحاة من صدف البحر، وما يميز الساحة هو موقعها القريب من الطريق العام وسهولة الوصول إليها، إلى جانب احتوائها على مجسم كلمة "JEDDAH" الشهير، وعدد من النوافير أيضًا.