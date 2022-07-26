تزامناً مع زيارة ولي العهد.. التعاون الثقافي بين المملكة واليونان يتطور لآفاق أرحب

وتحرص المملكة على إعداد برنامج تعاون ثقافي مع اليونان، يتضمن برامج فنية وثقافية في البلدين، ومشاركة الجانب اليوناني في المهرجانات الثقافية في المملكة، وإقامة الأسبوع الثقافي اليوناني في المملكة، والأسبوع الثقافي السعودي في اليونان.