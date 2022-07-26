تزامناً مع زيارة ولي العهد.. التعاون الثقافي بين المملكة واليونان يتطور لآفاق أرحب

دفع تطور العلاقات بين المملكة واليونان خلال السنوات الأخيرة، إلى فتح العديد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
ومن أبرز هذه المجالات التعاون الثقافي، حيث تعد اليونان من الدول الرائدة ثقافياً وحضارياً، ولذا تعمل وزارة الثقافة السعودية على التباحث مع الجانب اليوناني لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
وتحرص المملكة على إعداد برنامج تعاون ثقافي مع اليونان، يتضمن برامج فنية وثقافية في البلدين، ومشاركة الجانب اليوناني في المهرجانات الثقافية في المملكة، وإقامة الأسبوع الثقافي اليوناني في المملكة، والأسبوع الثقافي السعودي في اليونان.
وكانت المملكة أعربت عن دعمها لمبادرة الجمهورية اليونانية بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي من آثار تغير المناخ.
يُذكر أن البلدين طرفان في «الاتفاقية المتعلقة بالوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة» (اليونيسكو 1970)، و«اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي» (اليونيسكو 1972)، و«اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي» (اليونيسكو 2003)، و«اتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزه» (اليونيسكو 2005).