"المطلق": اجتناب تقليم الأظافر وقص الشعر للمضحي في العشر.. مستحب وليس واجبًا

وأضاف "المطلق"، في معرض الإجابة عن أحد المستفتين في مقطع فيديو: "الذي يريد أن يضحي من الناس نوعان؛ النوع الأول هو من يريد أن يضحي عن أمه أو أبيه أو جده أو أحد من الناس؛ فهذا لا يمسك، والنوع الثاني هو من أراد أن يضحي عن نفسه وأهل بيته فيمسك".