إمام وخطيب المسجد النبوي يختتم زيارته الرسمية إلى قيرغيزستان

وبيّن أنه يجب على المسلمين اتباع العلماء الثقات وأخذ العلم منهم وتجنب البدع والخرافات والأخذ بالأدلة المستمدة من كتاب الله الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ختام كلمته دعا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين في كل مكان صالح الأعمال وأن يتوب عليهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يهديهم إلى سبل الرشاد، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعاً من كل شر وسوء ومكروه.