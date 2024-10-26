إمام وخطيب المسجد النبوي يختتم زيارته الرسمية إلى قيرغيزستان

اختتم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير زيارته لجمهورية قيرغيزستان، والتي تأتي ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين للعديد من الدول الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وفي ختام الزيارة، قام بزيارة إلى مسجد سالم أولو أبليز بمدينة بيشكيك بجمهورية قيرغيزستان لإمامة المصلين لصلاة المغرب مساء اليوم السبت ورافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، وسط حضور جمع غفير من المصلين.
وألقى "البدير" بعد أداء صلاة المغرب كلمة توجيهية بين من خلالها أن المسلم أخو المسلم وكل دمه وعرضه وماله حرام عليه وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر ولا يجوز إيذاء المسلم بالقول أو الفعل، فينبغي على المسلم أن يراعي الأخوة الإسلامية ويحذر من الغيبة والنميمة والقطيعة واللعن والسب والشتم.
وأوضح "البدير" أنه يجب علينا أن نقدر علماءنا ومشائخنا وكبار السن فينا وأن نقدمهم ونقدرهم، وعلينا ببر الوالدين والحذر من قطيعة الرحم ولا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم ومن قطع أخاه واجب عليه وصله وأن نحذر من أسباب القطيعة التي من أعظم أسبابها الجدال.
وبيّن أنه يجب على المسلمين اتباع العلماء الثقات وأخذ العلم منهم وتجنب البدع والخرافات والأخذ بالأدلة المستمدة من كتاب الله الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ختام كلمته دعا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين في كل مكان صالح الأعمال وأن يتوب عليهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يهديهم إلى سبل الرشاد، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعاً من كل شر وسوء ومكروه.
يذكر أن زيارة الشيخ البدير تخللها لقاءات رفيعة المستوى كان أبرزها لقاء رئيس جمهورية قيرغيزستان السيد صدير جاباروف، ولقاء رئيس لجنة الأديان عظمات يوسف بوف، كما ألقى خطبة الجمعة بمسجد السرخسي، وإمامة المصلين في عدد من المساجد والجوامع مع إلقاء عدد من الكلمات التوجيهية التي لقيت أصداء إيجابية لدى المسلمين في جمهورية قيرغيزستان.