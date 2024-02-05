مركز الملك عبدالعزيز يشارك في "معرض الدفاع" لإبراز جمال الخيل العربي الأصيلة

أبرز مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة خلال مشاركته في معرض الدفاع الدولي 2024م، المقام في العاصمة الرياض، جمال الخيل العربية الأصيلة ومدى ارتباطها التاريخي بإنسان الجزيرة العربية وسلالاتها والجهود المستمرة في الحفاظ عليها.
وتتمثل مشاركة المركز في التعريف بالمركز ومهامه وأنشطته، وكذلك تسليط الضوء على أرسان خيل الملك عبدالعزيز، التي تنحدر إلى خمسة أرسان "الحمدانية، الكحيلة، العبية، الصقلاوية، الصوتية"، كما تناول المركز أبرز خصائص وجمال الخيل العربية وقوة تحملها.
وعرَّف جناح المركز، الزوار على نظام أصيل الإلكتروني الذي تم إطلاقه عام 2017 والمعني بتسجيل الخيل العربية الأصيلة، وتقديم أفضل الخدمات الرقمية التي تعزز وتسهم في توفير الوقت والاستفادة من مختلف الخدمات المتوفرة داخل النظام.
وتناول المركز الخدمات التي يقدمها في مجال الرعاية الصحية ومستلزمات الخيل العربية الأصيلة، إضافة إلى المراحل والخدمات التي تمر بها مواليد الخيل في المملكة قبل تسجيلها بصفة رسمية.
وسلَّط الضوء على إسهاماته في تطوير الكوادر السعودية عبر تقديمه للمحاضرات والدورات التدريبية في كافة المجالات المعنية بالخيل العربية الأصيلة.
ويُعنى مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بالخيل العربية الأصيلة في المملكة بكافة أنشطتها، وتذليل العقبات التي تواجه ملاك الخيل العربية الأصيلة.