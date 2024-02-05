مركز الملك عبدالعزيز يشارك في "معرض الدفاع" لإبراز جمال الخيل العربي الأصيلة

وتتمثل مشاركة المركز في التعريف بالمركز ومهامه وأنشطته، وكذلك تسليط الضوء على أرسان خيل الملك عبدالعزيز، التي تنحدر إلى خمسة أرسان "الحمدانية، الكحيلة، العبية، الصقلاوية، الصوتية"، كما تناول المركز أبرز خصائص وجمال الخيل العربية وقوة تحملها.