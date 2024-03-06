"الدفاع المدني" يستعرض طائرة دون طيار “الدرون” لرصد المواد الخطرة بمؤتمر ليب 2024

تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني في جناح وزارة الداخلية المشارك في مؤتمر (ليب 2024)، بنسخته الـ (3)، خلال الفترة من 4 - 7 مارس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، طائرة دون طيار “الدرون”، والتي تُستخدم في المواد الخطرة عن طريق جهاز مثبت في قاعدة الطائرة يرتبط مباشرة بجهاز لوحي، بهدف تحليل وتفسير البيانات بعد القياس.
واطلع زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، على آلية عمل الطائرة المزودة بـ (8) محركات وكاشفات المواد الخطرة وكاميرا وجهاز لتحديد الموقع، ويمكنها التحليق على ارتفاع كيلومترين عموديًا، ومسافة (7) كيلومترات أفقيًا، وبسرعة تصل إلى (88) كيلومترًا في الساعة، وتحتوي على إطار خارجي مغطى بألياف الكربون لمقاومته للمواد الخطرة.
وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم (ليب 2024) لإبراز التقنيات والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة، وتعزيز الأمن وإدارة الحشود وسلامة الإنسان والبيئة وتنظيم الفعاليّات والأحداث العالمية، واستشراف الحلول الرقمية في المجالين الأمني والخدمي للمواطنين والمقيمين والزوار، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.