"الدفاع المدني" يستعرض طائرة دون طيار “الدرون” لرصد المواد الخطرة بمؤتمر ليب 2024

واطلع زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، على آلية عمل الطائرة المزودة بـ (8) محركات وكاشفات المواد الخطرة وكاميرا وجهاز لتحديد الموقع، ويمكنها التحليق على ارتفاع كيلومترين عموديًا، ومسافة (7) كيلومترات أفقيًا، وبسرعة تصل إلى (88) كيلومترًا في الساعة، وتحتوي على إطار خارجي مغطى بألياف الكربون لمقاومته للمواد الخطرة.