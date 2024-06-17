حياته انقلبت 180 درجة.. حاج فلبيني من معاداة الإسلام إلى المنافحة عن دين رب الأنام

وظل قول والدته يراوده مرارًا وتكرارًا، ولكونه باحثًا يحب القراءة والاطلاع، بدأ القراءة والتعرف على دين الإسلام، ومع توسعه في القراءة من مختلف المصادر، زالت عنه كثير من الصور الذهنية الخاطئة العالقة في ذهنه منذ أعوام عديدة.