ميدغلف تطلق برنامج تطوير الخريجين لإعداد المواهب الشابة في قطاع التأمين

أعلنت شركة ميدغلف، شركة التأمين الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن إطلاق برنامج تطوير الخريجين (GDP) لإعداد المواهب الشابة في قطاع التأمين.
ويهدف البرنامج إلى تزويد الخريجين الجدد بالمهارات والخبرة اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية في ميدغلف. ويشمل البرنامج التدريب على رأس العمل، والدورات التدريبية الداخلية، والتدريب الخارجي، بالإضافة إلى التطوير الشخصي والمهني.
وقال الأستاذ عمر المحمود الرئيس التنفيذي لميدغلف: "نسعى في شركة ميدغيلف إلى أن نكون عنصراً فاعلاً في المجتمع السعودي من خلال تقديم الدعم والتطوير للمجتمع عبر تقديم العديد من البرامج والدورات، وذلك تماشياً مع أهدافها في المسؤولية الاجتماعية لتمكين المجتمع والوصول إلى اقتصاد مزدهر وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030."
وأضاف المحمود: "نلتزم في ميدغلف بتطوير المواهب الشابة من الجنسين في قطاع التأمين إذ يعد برنامج تطوير الخريجين جزءاً من هذا الالتزام. ويهدف البرنامج إلى تزويد الخريجين الجدد بالمهارات والخبرة اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية في ميدغلف، وقطاع التأمين بشكل عام".
ويستمر البرنامج لمدة ثمانية أشهر، ويستهدف خريجي البكالوريوس في تخصصات التأمين، العلوم الاكتوارية، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، العلوم المالية، حيث يصبح الخريجون في نهاية البرنامج التوجيهي قادرين على فهم ما تمثله ميدغلف كشركة وكيف تدير أعمالها، كما يشارك الخريجون أيضاً في جلسات التطوير الأسبوعية مع مجموعتهم وهو ما يساهم في إتاحة الفرصة للخريجين من تشكيل شبكة من العلاقات مع زملائهم الخريجين وقادة الأعمال.
وتشمل مزايا البرنامج بدل الراتب الشهري، التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التأمين الصحي للمتدرب وأفراد أسرته، دورات تدريبية داخلية، التدريب الخارجي (الأكاديمية المالية)، تغطية ميدغلف بالكامل رسوم الشهادات المهنية المحددة، التطوير الشخصي والمهني، اكتساب الخبرة في السوق المالي.
ويمكن للخريجين التقديم للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني لميدغلف.