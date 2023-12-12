ميدغلف تطلق برنامج تطوير الخريجين لإعداد المواهب الشابة في قطاع التأمين

ويستمر البرنامج لمدة ثمانية أشهر، ويستهدف خريجي البكالوريوس في تخصصات التأمين، العلوم الاكتوارية، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، العلوم المالية، حيث يصبح الخريجون في نهاية البرنامج التوجيهي قادرين على فهم ما تمثله ميدغلف كشركة وكيف تدير أعمالها، كما يشارك الخريجون أيضاً في جلسات التطوير الأسبوعية مع مجموعتهم وهو ما يساهم في إتاحة الفرصة للخريجين من تشكيل شبكة من العلاقات مع زملائهم الخريجين وقادة الأعمال.