خلال أسبوع.. أعضاء مواطن وطفلة متوفّيين دماغيًّا تنقذ حياة 4 أطفال ومواطنة

وتم إنقاذ حياة "4" أطفال ومواطنة وإنهاء معاناتهم مع المرض؛ وذلك بإجراء عملية زراعة قلب أنقذت حياة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر كانت تعاني مع مرض الفشل القلبي النهائي، وتمّ إجراء عمليتَيْ زراعة كبد؛ إحداهما لطفل يبلغ من العمر 6 أعوام، والأخرى لمواطن يبلغ من العمر 63 عامًا، كان لها الدور في إنقاذ حياتهم، بعد مشيئة الله، وإنهاء معاناتهم مع مرض القصور الكبدي النهائي، بالإضافة إلى إنهاء معاناة طفلتين أخريَين تبلغان من العمر 6 أعوام و12 عامًا، مع مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي، بإجراء عمليتي زراعة كلى لهما.