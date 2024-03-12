"السديس": إطلاق منصة "إحسان" إحدى ثمار القيادة السبَّاقة إلى عمل الخير

وبيَّن "السديس" أن منصة "إحسان" ومنذ إطلاقها تنال دعمًا لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها.