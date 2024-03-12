"السديس": إطلاق منصة "إحسان" إحدى ثمار القيادة السبَّاقة إلى عمل الخير

ثمَّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، مساء الجمعة المقبل؛ وذلك في إطار رعايته الدائمة لجميع أعمال الخير والإحسان وتعظيم أثرهما؛ لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.
وقال "السديس": منصة "إحسان" إحدى ثمرات القيادة الرشيدة، التي لطالما كانت سبَّاقة إلى عمل الخير، وتسخير كل السبل لتمكينه والنهوض به؛ مما يحفز أهل الخير والمحسنين على انتهاج نهجها".
وأكد أن الموافقة الملكية لإطلاق الحملة الوطنية الرابعة للعمل الخيري خلال شهر رمضان غير مستغربة؛ لكونه حريصًا على تعظيم العمل الخيري وتبنيه والعناية به، وتمكين وصول الدعم إلى مستحقيه بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية؛ من خلال منصة "إحسان"، امتدادًا لرعايته الكريمة لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرصه على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري؛ تزامنًا مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.
وبيَّن "السديس" أن منصة "إحسان" ومنذ إطلاقها تنال دعمًا لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها.
ورفع رئيس الشؤون الدينية الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على عظيم عنايتهما بالعمل الخيري، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال المباركة في ميزان حسناتهما.
وتستقبل منصة "إحسان" مساهمات المحسنين والباذلين رقميًا خلال الحملة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، ولصندوق إحسان الوقفي، بكل موثوقية وأمان من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني (Ehsan.sa)، أو عبر الرقم الموحد: 8001247000.