سقط من ارتفاع.. تدخل عاجل ينقذ حياة شاب بالطائف من شلل رباعي

وأبانت أن الفريق الطبي قرر على الفور إجراء عملية جراحية استغرقت 4 ساعات تمّ خلالها استئصال للفقرة العنقية الخامسة ووضع رقعة عظمية من عظمة الحوض من المريض نفسه مكان الفقرة العنقية الخامسة مع تثبيتها بالفقرتين العنقيتين الرابعة والسادسة بشريحة وخمسة مسامير، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وخروج المريض من العمليات وهو بحالة مستقرة مع وجود تحسن ملحوظ في حركة الأطراف الأربة بعد الجراحة مباشرة.