سقط من ارتفاع.. تدخل عاجل ينقذ حياة شاب بالطائف من شلل رباعي

تمكّن، بفضل الله، أطباء الطوارئ في مستشفى الملك فيصل الطبي بالطائف، من إنقاذ حياة مريض تعرَّض لحادث سقوط من ارتفاع 4 أمتار، وتقديم خدمات إسعافية أولية لاستقرار الحالة.
وقالت صحة الطائف، إن أطباء مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف تمكّنوا من إعادة الحركة لشاب تعرَّض لحادث سقوط من ارتفاع 4 أمتار، وتبيّن بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة وجود كسر منفجر غير مستقر بالفقرة العنقية الخامسة ضاغطٍ على الحبل الشوكي مع كدمة داخل الحبل الشوكي أدت إلى شلل في الأطراف الأربعة.
وأبانت أن الفريق الطبي قرر على الفور إجراء عملية جراحية استغرقت 4 ساعات تمّ خلالها استئصال للفقرة العنقية الخامسة ووضع رقعة عظمية من عظمة الحوض من المريض نفسه مكان الفقرة العنقية الخامسة مع تثبيتها بالفقرتين العنقيتين الرابعة والسادسة بشريحة وخمسة مسامير، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وخروج المريض من العمليات وهو بحالة مستقرة مع وجود تحسن ملحوظ في حركة الأطراف الأربة بعد الجراحة مباشرة.
وأشارت إلى أن المريض يتابع جلسات التأهيل الطبي مع المختصين في المستشفى حتى يستعيد الحركة بشكلٍ طبيعي، بإذن الله.
يُذكر أن مستشفى الملك فيصل الطبي بالطائف أجرى خلال العام الماضي أكثر من 7000 عملية؛ منها 1195 عملية جراحه عامة، فيما توزعت بقية العمليات بين أقسام العظام، العيون، الأطفال، والمخ والأعصاب.