الدكتور الفياض في جامعة هارفارد: نستثمر في التكنولوجيا لمعالجة التحديات الصحية العالمية

وأشار معاليه إلى سعي المستشفى ليصبح رائداً في تحسين كفاءة الإنفاق الصحي، والالتزام بالممارسات القائمة على الأدلة، وذلك لضمان النتائج المثلى للمرضى. إضافة إلى ذلك، يواصل المستشفى تعزيز مكانته في طليعة الابتكار العالمي بمجال الرعاية الصحية، من خلال تبني مبادرات توسع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة العالية عالميًا. واستنادًا إلى التقدم الذي أحرز في مجالات حديثة كالعلاج بالخلايا التائية، والجراحات الروبوتية، وزراعة الأعضاء، والطب الشخصي، يسعى المستشفى لتعزيز قدرته التنافسية على المستوى الدولي. يتم ذلك من خلال الاستثمار في المرافق الطبية المتقدمة، وتطوير تقنيات التشخيص والعلاج، وتعزيز كفاءة الكادر البشري لتحقيق المزيد من الإنجازات.