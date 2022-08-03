"ابن لفجح": نسخة 2022 الأقوى.. والظروف المناخية لعبت دورًا حاسمًا في فوز "الهجن"

وأضاف "ابن لفجح": أما ما يختص بالأتيام أو التواقيت الزمنية من الواضح أن الهجن المشاركة في الفترة الصباحية هي الأكثر كسرًا للتيم؛ لعوامل عدة، منها عدم وجود هواء شديد عكس الذي يقابل المطايا في الفترة المسائية في هذه الأيام، بالرغم من أن المتعارف عليه أن أشواط المساء هي المفترض أن تكون تيماتها أسرع من الصباح، لكن الظروف المناخية هذا العام لعبت دورًا حاسمًا في قلب المتعارف.