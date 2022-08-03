"ابن لفجح": نسخة 2022 الأقوى.. والظروف المناخية لعبت دورًا حاسمًا في فوز "الهجن"

كشف طالب بن لفجح المري، محلل رياضات الهجن، أن نسخة مهرجان ولي العهد 2022 هذا العام هي الأقوى من بين النسخ السابقة؛ لعوامل عدة، منها أعداد الحلال المُسجَّلة هذا العام أكثر من الأعوام الماضية، إضافة للحضور الخليجي المتنوع، ومشاركة مُلاك المطايا في السعودية من جميع الميادين؛ ما ساهم في وجود الذلول السبوق، والرفع من رتم المنافسة؛ ما أشعل الحماس والمنافسة لتحقيق الانتصارات.
وانعكس هذا على ارتفاع أسعار المطايا الفائزة بالمراكز الأولى، والصفقات المليونية التي ارتفعت بنسبة 30%، وذلك نظير الدعم السعودي للهجن كفتح برنامج المشاركات في أكثر من مهرجان، مثل مهرجانات نجران وتبوك والأحساء، إضافة إلى الفكرة التي قدَّمها الاتحاد السعودي بنقل المطايا بنقاط الفوز معها للمشتري للتنافس بها على سيف ولي العهد للنقاط.
وأضاف "ابن لفجح": أما ما يختص بالأتيام أو التواقيت الزمنية من الواضح أن الهجن المشاركة في الفترة الصباحية هي الأكثر كسرًا للتيم؛ لعوامل عدة، منها عدم وجود هواء شديد عكس الذي يقابل المطايا في الفترة المسائية في هذه الأيام، بالرغم من أن المتعارف عليه أن أشواط المساء هي المفترض أن تكون تيماتها أسرع من الصباح، لكن الظروف المناخية هذا العام لعبت دورًا حاسمًا في قلب المتعارف.