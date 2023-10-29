له ثلاثة أقسام.. "الزعاق" يوضح كيفية حدوث خسوف القمر وأسبابه

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن حوادث الخسوف والكسوف من الحوادث الكونية الدورية، ولا تزيد عامة على 5 ولا تقل عن حادثتين، وحادثة الخسوف لا تتأتى ولا تحدث إلا في منزلة الإبدار "13 و14 و15 و16" من الشهور الهجرية.