6 سنوات على تدشين قطار الحرمين السريع.. 5 محطات وأسطول كامل لخدمة ضيوف الرحمن

وتم خلال الموسم تسيير الرحلات بوتيرة تصاعدية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطة جدة الرئيسية، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ ليصل عدد الرحلات في وقت الذروة يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة إلى 131 رحلة، كان لمحطة مكة المكرمة النصيب الأكبر منها، تمثلت في مغادرة قطار كل 15 دقيقة باتجاه مختلف المحطات.