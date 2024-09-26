6 سنوات على تدشين قطار الحرمين السريع.. 5 محطات وأسطول كامل لخدمة ضيوف الرحمن

أكمل قطار الحرمين السريع عامه السادس في خدمة ضيوف الرحمن، منذ أن دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 25 سبتمبر 2018م.
وشكّل مشروع "قطار الحرمين السريع" منذ تدشينه، بصمة مميزة ونقلة فريدة على خارطة مستقبل صناعة النقل في المملكة؛ فقد تم تشييد المشروع الحيوي لخدمة ملايين المسلمين قاصدي الحرمين الشريفين، والمسافرين عبر محطات القطار بين مكة المكرمة وجدة ورابغ والمدينة المنورة؛ فيما تعمل أياد وطنية على إدارة وتشغيل قطار الحرمين السريع بكفاءة واقتدار وبروح فريق العمل الواحد.
وبرغم نجاحاته خلال السنوات التالية لتدشينه في خدمة ضيوف الرحمن؛ برزت أهمية القطار بشكل كبير في حج العام 1445هـ؛ حيث أوضحت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، قيام قطار الحرمين السريع بنقل أكثر من مليون وسبعين ألف مسافر خلال موسم حج عام 1445هـ، بزيادة تجاوزت 42% مقارنة بموسم حج عام 1444هـ.
وشهدت الخطة التشغيلية كذلك إعلان تسيير 3895 رحلة خلال موسم الحج بنسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 98%.
وتم خلال الموسم تسيير الرحلات بوتيرة تصاعدية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطة جدة الرئيسية، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ ليصل عدد الرحلات في وقت الذروة يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة إلى 131 رحلة، كان لمحطة مكة المكرمة النصيب الأكبر منها، تمثلت في مغادرة قطار كل 15 دقيقة باتجاه مختلف المحطات.
وخلال موسم رمضان الماضي تجاوز عدد رحلات قطار الحرمين السريع 2700 رحلة بزيادة 9% عن الموسم السابق، وبعدد مقاعد تجاوز 1.3 مليون مقعد بنسبة ارتفاع تقدر بـ26%.
ويبلغ أسطول قطار الحرمين السريع 35 قطارًا، بطول مسافة 453 كم بين محطاته الخمس وسعة 417 راكبًا لكل قطار.