عبر "نما".. "البيئة" تستقبل طلبات المزارعين الراغبين في إيصال الكهرباء إلى حيازاتهم

ويهدف برنامج إزاحة الوقود السائل إلى الربط بالشبكة الكهربائية، والاستغناء عن مصادر الطاقة الحالية لتوليد الكهرباء، في القطاع الزراعي، ومن ثَم الإسهام في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، والحدّ من العوامل التي تؤثّر على استدامة القطاع الزراعي في المملكة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية "المملكة 2030" الطموحة.