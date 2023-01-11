"الراجحي" يفوز بالمركز الأول في مسابقة "نخبة النخبة" للون الحمر

حقّق مالك "الراجحات" رجل الأعمال عبدالمحسن بن صالح الراجحي، المركز الأول في مسابقة "نخبة النخبة" للون الحمر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، فيما حلّ ابنه نايف الراجحي وصيفًا بالمسابقة.
وتعتمد مسابقة "نخبة النخبة" على المواجهات المباشرة بين فرديتين من كل مشارك وتصفية فردية فائزة واحدة في كل مواجهة؛ حيث يحسم الفوز المشارك بأكثر الفرديات الفائزة في مجموع المواجهات مع المنافس.
وتُعدّ تلك المسابقة من أقوى المنافسات، ويشارك فيها أجمل مزايين الإبل، بحيث يشارك المالك بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات، ويتوج فيها فائز ووصيف فقط.
وكان "الراجحي" قد حقّق كل ألقاب "أشواط الحمر" في الأشواط الملكية والفرديات. كما فاز بلقب "الشداد" كأكبر الملّاك حصولًا على النقاط بعد منافسة شديدة مع عبدالله بن عودة، لكن "الراجحي" حسم اللقب بفارق كبير عنه.
بدوره أعرب نايف بن عبدالمحسن الراجحي، عن سعادته بحصوله على هذه الألقاب الفريدة من نوعها، والتي لم يحصل عليها مشارك آخر بلون الحمر وبغيره من الألوان.
وأرجع "الراجحي" الفضل إلى الله عز وجل، ثم لوالده عبدالمحسن الراجحي، الذي بدعمه وتوجيهه تحققت كل الألقاب بهذه النسخة القوية والصعبة، والآن الراجحات حاملة اللقب في الأشواط الملكية وبطلة الشداد.
وثمن "الراجحي" الرعاية والدعم الكبير من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل لمهرجان المؤسس، حتى وصل لمكانة يفتخر بها أهل الإبل أمام نظرائهم في كل الدول بمهرجان أصبح أيقونة مهرجانات الإبل في العالم.
وقدّم "الراجحي" الشكر لرئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين، وكل العاملين فيه، على النجاح والمظهر المشرف الذي ظهر به ويسعد جميع المشاركين بالمهرجان ويحفزهم بالحضور سنويًّا للمنافسة على جوائز المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، في النسخ القادمة، بإذن الله تعالى.