"الثقافة" تنظم معرض العرضة السعودية بالرياض.. الاثنين المقبل

ويسعى المعرض إلى تقديم تجربةٍ نوعية وثرية للزوّار بمحتوى تاريخي وغنيّ، وفي قالب بصري مستمد من الطبيعة الصحراوية، ومتضمناً عرضاً مرئياً لعرضة حداء الخيل بالطريقة التي أدّاها الملك عبدالعزيز مع عرض الفرسان وهم على ظهور الخيول، وقصائد الحداء مع نغماتها، وعرضاً للعلم السعودي وتطوره خلال تاريخ الدولة السعودية، ومقولات لعددٍ من الملوك والأمراء، وقصائد في مدح راية التوحيد والتفاخر بها، إلى جانب تجسيد "عرضة الانتصار في الحرب" عبر عرض مصور.