"الثقافة" تنظم معرض العرضة السعودية بالرياض.. الاثنين المقبل

تستعد وزارة الثقافة لافتتاح معرض خاص بالعرضة السعودية في ساحة الصفاة بجانب قصر المصمك في مدينة الرياض يوم الاثنين المقبل، والذي سيقدم على مدى 6 أيام أنشطة وفعاليات متنوعة تحتفي بواحد من عناصر التراث الثقافي السعودي، وتُبرز قيمته الثقافية، ومدى ارتباطه بالهوية الوطنية.
ويسعى المعرض إلى تقديم تجربةٍ نوعية وثرية للزوّار بمحتوى تاريخي وغنيّ، وفي قالب بصري مستمد من الطبيعة الصحراوية، ومتضمناً عرضاً مرئياً لعرضة حداء الخيل بالطريقة التي أدّاها الملك عبدالعزيز مع عرض الفرسان وهم على ظهور الخيول، وقصائد الحداء مع نغماتها، وعرضاً للعلم السعودي وتطوره خلال تاريخ الدولة السعودية، ومقولات لعددٍ من الملوك والأمراء، وقصائد في مدح راية التوحيد والتفاخر بها، إلى جانب تجسيد "عرضة الانتصار في الحرب" عبر عرض مصور.
ويشتمل معرض "العرضة السعودية" على "العرضة في عهد الملوك"، والذي يتضمن عرضاً مصوراً لملوك المملكة أثناء تأديتهم للعرضة، كما يتضمن الأزياء التي ارتداها الملوك لهذه المناسبات، وسيوفهم المستخدمة فيها، وصوراً منها، كما يحتوي على "معهد فرسان العرضة" الذي سيتم من خلاله تعليم جميع الفئات العمرية عبر مدربين محترفين ومعتمدين.
ويضم المعرض جناح "العرضة عالمياً" الذي يتكون من صور متنوعة لعدد من رؤساء دول العالم والدبلوماسيين البارزين لحظة أدائهم للعرضة السعودية، وكذلك جناح "حرفيي العرضة" الذي يُعرّف بصناعة أزياء العرضة، والعقال المقصب، متضمناً أسماء صانعيها وحرفيها، بالإضافة إلى سينما العرضة، ومنطقة التصوير، والمقهى، ومعرض التذكارات، وعرض حي لفرقة الدرعية للعرضة السعودية.
وتهدف وزارة الثقافة من فعالية العرضة السعودية إلى التعريف بها كفنٍ سعودي أصيل، وتعزيز المعرفة، وتصحيح المفاهيم المرتبطة بها، إضافة للاحتفاء بها باعتبارها تراثاً ثقافياً عالمياً غير مادّي مسجلاً لدى اليونسكو منذ 2015.