المملكة تُصدّر 215 ألف طن من التمور بـ1.2 مليار ريال

وأشار إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات للحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، مستعرضًا نسب الفقد والهدر الغذائي بالمملكة وسُبل الحد منها، متناولًا بالتفصيل أهم مسببات الفقد والهدر، والآثار المترتبة عليها.