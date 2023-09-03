بعد تضرر كثير من المواطنين.. "القرني" يطالب بإعادة النظر في الغرامات البلدية

تعوّد المواطنون - فيما مضى- من البلديات، قيام مراقبين مؤهلين منها للوقوف على المخالفات والتأكد من صحتها، ومن ثم استدعاء أصحابها وإبلاغهم بتلافيها وفق مهلة معينة، وفي حالة عدم تجاوبهم تطبق عليهم الغرامة.. أما الغرامات التي وقعت خلال الحملات الأخيرة، فكانت مخالفة لما سبقها من تعليمات، فلم يسبقها إنذارات من حيث الوقوف مبدئياً على المخالفات، إضافة إلى أن معظم من قاموا بهذه الحملات غير مؤهلين في مجالها، ومتعاونين من خارج نطاق البلديات، وتُصرف لهم مكافآت شهرية مقابل ذلك!".