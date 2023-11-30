فيديو.. دفعة سيارات إسعاف سعودية جديدة في طريقها إلى غزة عبر معبر رفح

وتفصيلاً، عبَر منفذ رفح الحدودي اليوم، 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة، من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها للقطاع تباعًا.