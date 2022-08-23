كيف يصحح فيلم "90 يوم" أساطير السينما القديمة حول خطوات الطلاق؟

وفيلم "90 يوم" من إنتاج مؤسسة أفكار الغد للإنتاج الفني، وتأليف وإخراج خالد الحربي، وتتناول أحداثه في قصة الطبيبة سارة التي تبحث عن الرجل المناسب للزواج منه، وتتحدى الجميع من أجله عندما تجده، لكنها تكتشف أنه يخفي حقيقة مثيرة، وهو ما يؤدي لأن تطلب سارة الطلاق وتصر عليه رغم تمسك زوجها بها، ويفرض عليها والدها قضاء فترة العدة في بيت الزوجية كما أمر الشرع، وهكذا يصبح عليهما البقاء لمدة "90 يومًا" سوياً في بيت الزوجية رغم حالة العداء بينهما التي تؤدي إلى كثير من المواقف الضاحكة والرومانسية، ومن خلال هذا يسلط الفيلم الضوء على بعض العادات والقضايا الشائكة في المجتمع بطريقة مختلفة.