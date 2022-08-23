كيف يصحح فيلم "90 يوم" أساطير السينما القديمة حول خطوات الطلاق؟

يقدّم الفيلم السعودي "90 يوم" نفس القضية التي عالجها فيلم "الشقة من حق الزوجة"، ولكن من منطلق مختلف تماماً، وهو أن الشرع يفرض على الزوجين العيش معاً في سكن الزوجية لمدة "90 يومًا" كفترة عِدّة قبل وقوع الطلاق نهائياً؛ لعلهما يغيران تفكيرهما في خطوة الطلاق.
وفيلم "90 يوم" من إنتاج مؤسسة أفكار الغد للإنتاج الفني، وتأليف وإخراج خالد الحربي، وتتناول أحداثه في قصة الطبيبة سارة التي تبحث عن الرجل المناسب للزواج منه، وتتحدى الجميع من أجله عندما تجده، لكنها تكتشف أنه يخفي حقيقة مثيرة، وهو ما يؤدي لأن تطلب سارة الطلاق وتصر عليه رغم تمسك زوجها بها، ويفرض عليها والدها قضاء فترة العدة في بيت الزوجية كما أمر الشرع، وهكذا يصبح عليهما البقاء لمدة "90 يومًا" سوياً في بيت الزوجية رغم حالة العداء بينهما التي تؤدي إلى كثير من المواقف الضاحكة والرومانسية، ومن خلال هذا يسلط الفيلم الضوء على بعض العادات والقضايا الشائكة في المجتمع بطريقة مختلفة.
وبدأ عرض الفيلم سينمائياً في السعودية والكويت يوم 18 أغسطس، وهو من إنتاج فيصل الحربي، ويشارك في بطولته ممثلون من أجيال مختلفة يمتلكون شعبية كبيرة في السعودية، فمن الشباب فيصل الزهراني ومروة محمد ومحمد الهاشم وفيّ فؤاد وبدر المطرفي وود أسامة، ومن الممثلين الذين لهم باع طويل في السعودية والخليج سناء بكر يونس وعبدالعزيز السكيرين وخالد الحربي.
يُذكر أن فيلم "الشقة من حق الزوجة" قد عُرض في عام 1985، وشاهدنا فيه كيف تتسبب مسؤوليات الزوج محمود عبدالعزيز في تدهور علاقته بزوجته معالي زايد، وصولاً إلى حالة الطلاق والنزاع على ملكية شقة الزوجية، حيث يتنازع الزوجان على حيازة الشقة، فيستمران في الإقامة بها رغم طلاقهما، ورغم حالة العداء بينهما، فإن العيش بنفس الشقة يعيد تدفئة مشاعرهما من جديد، وهو ما يؤدي لأزمة جديدة بسبب ظنهما أن هذا لا يجوز شرعياً.