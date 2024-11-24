"هيئة الإذاعة والتلفزيون" تطلق تطبيق "Saudi Radio+" لتجربة استماع مبتكرة

ويحتوي " Saudi Radio+" على خاصية الرجوع إلى الحلقات السابقة من البرامج، مما يمنح المستمعين فرصة للاستمتاع بالمحتوى السابق، كما يتيح التطبيق خدمة التواصل المباشر مع الأستديو، مما يعزز تفاعل المستمعين ويتيح لهم التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم, ولا يقتصر التطبيق على الإذاعات فقط، بل يحتوي أيضًا على مجموعة من برامج البودكاست مثل "رهان" و"so"، مع تصنيفات تفصيلية تسهل البحث عن المحتوى حسب اهتمامات المستخدمين.