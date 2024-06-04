أمين "التحالف الإسلامي" يستقبل الملحق العسكري لغانا ويثمّن إسهامات بلاده في بعثات حفظ السلام

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، الملحق العسكري بجمهورية غانا العميد الركن مصطفى محمد.
واطلع الملحق العسكري بجمهورية غانا على إيجاز التحالف الإسلامي وأهم أعماله التي يقوم عليها بما يخدم مصالح الدول الأعضاء في محاربة الإرهاب من خلال المجالات الفكرية، والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكرية، بالاضافة إلى أعمال الرصد والمتابعة الدورية التي يقوم عليها التحالف للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة حول العام.
ونوه الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي خلال الاجتماع بالجهود المبذولة لدولة غانا في حربها على الإرهاب، مثمنا زيارة العميد مصطفى محمد لمقر التحالف.
وأشاد بدور دولة غانا الإقليمي الهام من خلال موقعها الإستراتيجي في منطقة غرب أفريقيا في محاربة الإرهاب، بالاضافة إلى دورها في تعزيز التعاون الأمني و العسكري بين دول المنطقة لمواجهة الجماعات المتطرفة، مساهمتها الفاعلة في بعثات حفظ السلام الأممية في المناطق المتأثرة بالإرهاب، مما يجعلها محوراً مهماً في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة غرب أفريقيا.
ووجه اللواء المغيدي دعوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لجمهورية غانا للانضمام الى التحالف الإسلامي، والعمل جنباً الى جنب مع بقية الدول المتحالفة؛ لما في ذلك من أثر كبير في عمليات تبادل الخبرات وتحقيق المكاسب التي تعود على دولة غانا ودول الجوار بالنفع والفائدة ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة.