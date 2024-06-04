أمين "التحالف الإسلامي" يستقبل الملحق العسكري لغانا ويثمّن إسهامات بلاده في بعثات حفظ السلام

واطلع الملحق العسكري بجمهورية غانا على إيجاز التحالف الإسلامي وأهم أعماله التي يقوم عليها بما يخدم مصالح الدول الأعضاء في محاربة الإرهاب من خلال المجالات الفكرية، والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكرية، بالاضافة إلى أعمال الرصد والمتابعة الدورية التي يقوم عليها التحالف للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة حول العام.