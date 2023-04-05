جامعة الدول العربية تُدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

ودعا أبو الغيط في بيان له اليوم، المجتمع الدولي، ممثلًا في الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك بسرعة لدفع إسرائيل إلى وقف هذا التصعيد الخطير الذي يُنذِر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.