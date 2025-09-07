البرامج الجامعية القصيرة.. تعليم متنوع وفرص جديدة تؤطر لمرحلة تعليمة أكثر مرونة وتخصصًا

تمضي المملكة العربية السعودية، في إطار رؤية 2030 التي تضع تنمية الإنسان في صميم أولوياتها، بخطى حثيثة نحو تطوير التعليم ليكون أكثر تنوعًا وشمولًا، مستجيبةً لمتطلبات المرحلة المقبلة واحتياجات سوق العمل المتجددة، ومن أبرز ملامح هذا التحول، جاء إطلاق مبادرة البرامج الجامعية القصيرة التي تهدف إلى تقديم 350 برنامجًا جامعيًا قصيرًا، بالشراكة مع الجامعات الوطنية وأصحاب الأعمال، خلال أربع سنوات، في نقلة استراتيجية نحو توفير فرص تعليمية مرنة ومخصصة، تتجاوز الإطار التقليدي للجامعات وتُعزز من وصول التعليم إلى شرائح أوسع من المواطنين.