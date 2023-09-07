كادت تودي بحياته.. 6 ساعات جراحية تنقذ شابًّا من "براثن آلة حادة" بجازان

وأكدت "الصحة" في جازان، أنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى صامطة العام بجازان نتيجة إصابته بحادث مصنعي مع إحدى الآلات الميكانيكية، أدى إلى تعرضه لتهتك بالغ في أنسجة الرأس والرقبة وعدم استقرار مجرى التنفس؛ مما يمثل تهديدًا مباشرًا للحياة؛ تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة وتزويده بأنبوب للتنفس، ونقله على الفور لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان للحاجة الماسة لعدد من التخصصات الطبية والرعاية المركزية المطلوبة لمثل هذه الحالات.