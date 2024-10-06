"مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة 41 مئوية والسودة الأدنى

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.