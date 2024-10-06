"مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة 41 مئوية والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 41 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 40 مئوية في المدينة المنورة، و39 في وادي الدواسر وينبع والعلا والأحساء، و38 في الدمام وبريدة والدوادمي وشرورة وحفر الباطن والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها والباحة 17 درجة، والقريات 18 مئوية، وطريف 19 درجة، وتبوك وحائل وعرعر والطائف 20 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.