"القصيبي": إزالة أكثر من 450 ألف لغم باليمن 80% منها صناعة حوثية.. وغياب الخرائط كارثة كبرى

ووصف القصيبي مشكلة الألغام في اليمن بالكبيرة مشيرًا إلى أن الحوثي ما زال يصنع ويزرع ألغامًا. علمًا بأن اليمن وقّعت اتفاقية حظر استخدام الألغام الفردية، ولكن هذا لم يمنع الحوثي من الاستمرار. مشيرًا إلى أن 80% من جميع الألغام التي تمت إزالتها من قِبل فرق مشروع «مسام» في اليمن، سواء ألغامًا مضادة للآليات، أو ألغام أفراد، أو عبوات ناسفة، هي من تصنيع الحوثي، وهذا رقم مهول جدًّا عندما نتكلم عن أكثر من 8000 عبوة ناسفة وعشرات الآلاف من الألغام المضادة للآليات، غالبيتها تم تحويلها إلى ألغام أفراد باستخدام دواسات كهربائية، واستخدامها في مناطق الزراعة والبنية التحتية والقرى، وفي المدارس وأمام المساجد.. وهذه مشكلة كبيرة.