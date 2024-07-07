مع موجة حر لاهبة الأربعاء القادم.. 3 دول عربية تتجه لتسجيل 50 درجة مئوية

وأشار الخبراء في "طقس العرب" إلى أن من المتوقع أن يشتد المرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على المنطقة تدريجيًّا مع نهاية هذا الأسبوع بالتزامن مع تعمق المنخفض السطحي الحراري شرقي شبه الجزيرة العربية؛ وبالتالي سيؤدي إلى اشتداد الحر.