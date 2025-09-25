أحكام جديدة تعزّز توازن العلاقة العقارية وترفع ثقة المستثمرين بالسوق السعودي

وجود سوق عقاري منظم وشفاف يجذب المستثمرين النوعيين ويحفز الاستثمار طويل الأجل، ما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية. كما أن التزام الهيئة المختصة بتوفير إجراءات ميسّرة لجميع الأطراف يعزز العدالة، ويحمي المستأجر من الممارسات غير العادلة، مع ضمان حقوق المؤجر في التحصيل وتجديد العقد أو إنهائه وفق النظام.