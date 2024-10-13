رئيس الطيران المدني: نهدف لجعل المملكة من أفضل المراكز اللوجستية عالميًا بحلول 2030

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة تسعى إلى جعل المملكة واحدة من أفضل المراكز اللوجستية العالمية بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية حول دور الشحن الجوي في تعزيز مكانة المملكة القيادية في القطاع اللوجستي العالمي، ضمن فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي المنعقد في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.