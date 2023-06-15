سفير إندونيسيا بالمملكة: "طريق مكة" تبرز جهود المملكة في توفير الراحة للحجاج

أكد سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة، الدكتور عبدالعزيز أحمد أن مبادرة "طريق مكة"، تبرز جهود المملكة الجدية في توفير الراحة للحجاج وخاصة الحجاج الإندونيسيين.
وعبّر عن فخره بالتعاون الوثيق المتزايد بين البلدين لضمان راحة وسلامة الحجاج الإندونيسيين.
وذكر أن مبادرة "طريق مكة" في مطار جاكرتا تظهر نفعًا مهمًّا لخدمة حجاج بيت الله في إندونيسيا، متطلعًا لتنفيذها في جميع مطارات إندونيسيا.
وأكد سفير جمهورية إندونيسيا استعداد إندونيسيا للتعاون وتعزيز الشراكة مع المملكة من أجل تحقيق أعلى مستويات الراحة لضيوف الرحمن وتسهيل أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.
وقدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما وتوجيهاتهما الرشيدة في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.