الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز ثول وتستمر لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للنساء وتستمر لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة، اليوم، للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.