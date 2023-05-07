جازان.. نجاح زراعة دعامة للقناة المغذية للشرايين الرئوية لرضيع عمره 4 أشهر

وتفصيلاً، أوضحت صحة جازان، أن الرضيع حضر للمستشفى وكان يعاني من انخفاض شديد في نسبة الأكسجين، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة قرر الفريق الطبي إجراء قسطرة تشخيصية اتضح من خلالها وجود انقلاب للقلب مع فتحة أذينية بطينية "أحادي البطين" وضمور في الصمام الرئوي.