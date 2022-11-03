توقعاتٌ تحمل الأمطار لـ5 مناطق.. هبوط للحرارة ورياح تثير الغبار!

أما خلال ساعات الليل، فتتعمق الكتلة الهوائية الخريفية بشكل إضافي لأجواء المملكة، لتسيطر على أجزاء واسعة من شمال ووسط المملكة، وتشمل بذلك العاصمة الرياض؛ بحيث يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة الليلية وترتفع نسب الرطوبة السطحية، ويكون الطقس باردًا نسبيًّا شمال المملكة؛ في حين يكون لطيفًا ورطبًا للغاية في العاصمة الرياض في أول الليل، ويتحول إلى بارد نسبيًّا في آخر الليل، مع نشاط للرياح الشمالية الشرقية التي تضفي على الأجواء المزيد من الانتعاش.