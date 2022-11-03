توقعاتٌ تحمل الأمطار لـ5 مناطق.. هبوط للحرارة ورياح تثير الغبار!

تشير الخرائط الجوية التي تحاكي حركة الكتل الهوائية، إلى توقعات بتزايد تأثر أجزاء واسعة من شمال وشمال وسط المملكة يوم الخميس، بالكتلة الهوائية المعتدلة؛ بحيث يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة وتهبط إلى مستويات خريفية في كل من: "الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة".
ويُتوقع أن تبقى شمال المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الخميس نتيجة تعمق منخفض البحر الأحمر، مع تدفق رياح باردة في طبقات الجو العليا؛ حيث تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة في أجزاء واسعة من شمال المملكة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من منطقة الحدود الشمالية قد تكون غزيرة أحيانًا ويصحبها حدوث الرعد حينها؛ فيما يُحتمل امتداد بعض الأمطار إلى أجزاء محدودة من حائل وشمال المنطقة الشرقية ولكن بشكل عشوائي.
هذا ويتوقع أن تكون الرياح جنوبية غربية نشطة ساعات النهار على أجزاء من وسط وشرق المملكة تثير الأتربة والغبار في أجزاء من شرق منطقة الرياض إداريًّا بالإضافة لأجزاء من المنطقة الشرقية؛ بما في ذلك الأحساء والدمام، كما يُتوقع أن تتكاثر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة على أجزاء من مرتفعات تهامة جازان وعسير تترافق بهطول زخات من الأمطار، تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بحدوث الرعد حينها؛ بحسب موقع "طقس العرب".
أما خلال ساعات الليل، فتتعمق الكتلة الهوائية الخريفية بشكل إضافي لأجواء المملكة، لتسيطر على أجزاء واسعة من شمال ووسط المملكة، وتشمل بذلك العاصمة الرياض؛ بحيث يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة الليلية وترتفع نسب الرطوبة السطحية، ويكون الطقس باردًا نسبيًّا شمال المملكة؛ في حين يكون لطيفًا ورطبًا للغاية في العاصمة الرياض في أول الليل، ويتحول إلى بارد نسبيًّا في آخر الليل، مع نشاط للرياح الشمالية الشرقية التي تضفي على الأجواء المزيد من الانتعاش.