فريق طبي ينجح في التعامل مع أربعة أطفال خدج بمستشفى القنفذة العام

نجح فريق طبي بوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى القنفذة العام في التعامل الطبي، وتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية لأربعة أطفال خدج، حيث كانت الحالة الأولى لتوأم خدج تم ولادتهم في بداية الشهر السابع من الحمل في 27 أسبوعًا، وأوزانهم كانت الطفلة الأولى 850 جرامًا والطفلة الثانية 800 جرام، وبعد رحلة علاج استمرت شهرين تلقوا رعاية طبية مكثفة خلال فترة تنويمهم وتم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي والتغذية الوريدية.