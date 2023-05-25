"مساعد الداود" الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض ينضم إلى مجلس الإدارة في مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط

ويقع المقر الإقليمي لمجلس المطارات الدولي (ACI) لإقليم آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في هونج كونج، ويضم قارة آسيا والمنطقة الأسترالية الآسيوية وإندونيسيا والدول الجزرية في المحيط الهادئ، بالإضافة إلى مدينة فانكوفر الكندية، ومدينة سان فرانسيسكو وولاية هاواي الأمريكيتين، وكانت المملكة العربية السعودية قد فازت العام الماضي باستضافة المكتب الجديد للمجلس العالمي للمطارات (ACI) في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في مدينة الرياض، حيث يعمل بالتنسيق مع المقر الإقليمي.