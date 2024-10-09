"الدفاع" و"التدريب التقني" توقعان محضرًا لاعتماد آلية تحكيم برامج معاهد الوزارة

وقّعت وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الرياض، اليوم، محضرًا لاعتماد آلية مراجعة وتحكيم البرامج الصادرة من المعاهد التعليمية والتدريبية بوزارة الدفاع.