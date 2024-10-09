"الدفاع" و"التدريب التقني" توقعان محضرًا لاعتماد آلية تحكيم برامج معاهد الوزارة

وقّعت وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الرياض، اليوم، محضرًا لاعتماد آلية مراجعة وتحكيم البرامج الصادرة من المعاهد التعليمية والتدريبية بوزارة الدفاع.
ومثّل جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، يوسف بن عبدالله البنيان، ومن جانب وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البِياري.
وتضمنت الآلية الموقعة مراجعة وتحكيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لـ 300 برنامج من برامج المعاهد التعليمية والتدريبية في وزارة الدفاع خلال خمس سنوات.
ويأتي اعتماد الآلية امتدادًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتعاون في تحقيق الاعتراف بالشهادات العسكرية الصادرة عن المعاهد التعليمية والتدريبية بالوزارة.