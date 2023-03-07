"المرور" يوضّح ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء

تفاعل "المرور السعودي" مع استفسار أحد المتابعين حول ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء.
وحدد المرور ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، بينها التوقف قبل الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء؛ وذلك للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات، وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.
وأضاف في إنفوجرافيك أنه إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع؛ فيجب الالتفاف قبله، أما الالتفاف بعد المثلث فيُعتبر قطع إشارة.
وتابعت: يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقًا رئيسيًّا بدون خدمة؛ فيما إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة فإنه يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة، مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.
وقال: يجب عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك تُعتبر قطع إشارة.