"المرور" يوضّح ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء

وتابعت: يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقًا رئيسيًّا بدون خدمة؛ فيما إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة فإنه يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة، مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.