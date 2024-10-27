مرصد الختم الفلكي يرصد مجموعة نجوم متقاربة تُرى بالعين المجردة

وأشار إلى أنه بالعين المجردة يمكن رؤية ستة من نجومها، وبعض الناس يستطيع رؤية 8 أو حتى 11 نجمًا من نجومها، أما باستخدام التلسكوب فيمكن رؤية أكثر من 500 نجم من نجومها، تتميز بوجود سديم انعكاس يلف نجومها.