مرصد الختم الفلكي يرصد مجموعة نجوم متقاربة تُرى بالعين المجردة

قالت العرب "أين الثرى من الثريا"، وهو قول يُضرب للتمييز بين شيئين بينهما فرق كبير قيمة وقدرًا، فالثرى هو التراب والثريا هي مجموعة جميلة من النجوم المتقاربة يمكن رؤيتها بالعين المجردة بسهولة.
في السياق، أهدى مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، "سبق" صورة، وقال: إنها لعنقود الثريا كما تم تصويرها من سماء الإمارات من مرصد الختم الفلكي، بمساعدة فريق المرصد لتجهيز المعدات والمتكون من: أنس محمد وأسامة غنام. باستخدام تلسكوب بقطر 80 ملم، وبعد بؤري مقداره 420 ملم، ومرشح خاص للتلوث الضوئي.
وأضاف الفلكي "عودة" أن الصورة تجميع لـ 373 صورة، مدة كل واحدة دقيقتان، أي أن المدة الكلية للصورة هي 12.4 ساعة.
وأوضح أن الثريا عبارة عن عنقود مفتوح، والعنقود هو مجموعة من النجوم المتقاربة التي يوجد بين نجومها ترابط جاذبي، وهي تقع في برج الثور، وتبعد عنا 440 سنة ضوئية.
وأشار إلى أنه بالعين المجردة يمكن رؤية ستة من نجومها، وبعض الناس يستطيع رؤية 8 أو حتى 11 نجمًا من نجومها، أما باستخدام التلسكوب فيمكن رؤية أكثر من 500 نجم من نجومها، تتميز بوجود سديم انعكاس يلف نجومها.
وهو ما يظهر في الصورة على هيئة بقع غبشاء تحيط بالنجوم، وهي عبارة عن غاز يعكس ضوء النجوم التي تقع بالقرب منه.
وبين أنها تسمى باللغة اليابانية "سوبارو"، وهي شعار شركة السيارات اليابانية "سوبارو".