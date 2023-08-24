فاقد للحاسة منذ الولادة.. "زراعة قوقعة" تمنح رضيعاً القدرة على السمع ببريدة

تمكن أطباء مركز زراعة القوقعة في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، من إعادة السمع لطفل لم يبلغ الثانية من عمره عن طريق إجراء عملية ناجحة لزراعة قوقعة في أذني الطفل.
وقال تجمع القصيم الصحي: الرضيع كان يعاني من فقدان تام لحاسة السمع منذ ولادته، وقد راجع المستشفى برفقة والديه، وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد نوعية العلاج المناسب لحالته الصحية.
وقرّر الفريق الطبي المعالج للحالة إجراء عملية زراعة قوقعة في كلتا الأذنين لإعادة القدرة على السمع، بمشاركة فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة ضمن برنامج الأطباء الزائرين للمستشفى، حيث تمت العملية بنجاح ليتم بعدها إخضاع الطفل لبرنامج تأهيلي مكثف.
يُذكر أن مركز التأهيل الطبي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة استقبل أكثر من 29 ألف حالة خلال النصف الأول من عام 2023م، وعقدت عيادة السمعيات بالمركز 1691 جلسة.