فاقد للحاسة منذ الولادة.. "زراعة قوقعة" تمنح رضيعاً القدرة على السمع ببريدة

يُذكر أن مركز التأهيل الطبي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة استقبل أكثر من 29 ألف حالة خلال النصف الأول من عام 2023م، وعقدت عيادة السمعيات بالمركز 1691 جلسة.