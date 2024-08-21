في أول أسبوع دراسي.. انقطاع الكهرباء يخلي الثانوية الأولى للبنات في شقراء

مع بداية العام الدراسي، وفي أول أسبوع من الدراسة، تمّ إخلاء الثانوية الأولى بشقراء، صباح اليوم، بسبب انقطاع الكهرباء؛ ما اضطر أولياء الأمور إلى الحضور باكراً لأخذ بناتهم من المدرسة.
وفي التفاصيل، فُوجئ أولياء أمور الطالبات في الثانوية الأولى للبنات، بإرسال رسالة على جوّالاتهم الساعة 8:46 صباحاً كُتب فيها "بسبب انقطاع الكهرباء يتم إخلاء المدرسة، أتمنى الحضور للمدرسة، الخروج الآن".
وعلى الفور هرع أولياء الأمور لأخذ بناتهم من المدرسة، وقالوا: خروج الطالبات المبكّر يضطرنا لترك أعمالنا لنقل بناتنا لمنازلنا، كما يحرج الكثير منا ممَّن يرتبط بعمل خارج المحافظة، إذ لا يستطيع القدوم للمدرسة وقت خروج الطالبات المبكّر.
وأضافوا "المستغرب أن يحصل الانقطاع في الأسبوع الأول من العام الدراسي، والذي تكون فيه الاستعدادات والتجهيزات مكتملة لتلافي مثل هذه الانقطاعات"، مؤكدين أن مدارس المحافظة شهدت تكرار إخلاء المدارس في السنوات الماضية".
ونشرت "سبق"، خلال السنوات الماضية، أخباراً عدة عن إخلاء المدارس، منها خبر بعنوان: (استمراراً لمسلسل متكرّر.. إخلاء المتوسطة الثالثة في شقراء)، كما نشرت خبراً عن "إخلاء مجمع الابتدائية الثانية، ومتوسطة وتعليم الكبيرات بشقراء"، ثم نشرت عن إخلاء إحدى الروضات في شقراء بسبب حريقٍ مجاورٍ لها تحت عنوان "إخلاء أطفال ومنسوبات روضة في شقراء وتعليق الدراسة فيها"، كما نشرت خبراً آخر عن "إخلاء ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن في القصب".
كما تمّ النشر عن إخلاء ابتدائية تحفيظ القرآن بشقراء، تحت عنوان "كلاكيت رابع مرة في مدارس شقراء.. قائدة تُخلي طالبات التحفيظ لهذا السبب"، إثر ملاحظة وجود خللٍ في الكهرباء بسبب تماس كهربائي.