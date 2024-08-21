في أول أسبوع دراسي.. انقطاع الكهرباء يخلي الثانوية الأولى للبنات في شقراء

ونشرت "سبق"، خلال السنوات الماضية، أخباراً عدة عن إخلاء المدارس، منها خبر بعنوان: (استمراراً لمسلسل متكرّر.. إخلاء المتوسطة الثالثة في شقراء)، كما نشرت خبراً عن "إخلاء مجمع الابتدائية الثانية، ومتوسطة وتعليم الكبيرات بشقراء"، ثم نشرت عن إخلاء إحدى الروضات في شقراء بسبب حريقٍ مجاورٍ لها تحت عنوان "إخلاء أطفال ومنسوبات روضة في شقراء وتعليق الدراسة فيها"، كما نشرت خبراً آخر عن "إخلاء ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن في القصب".