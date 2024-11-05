من خلال 5 أبواب متنوعة وبـ10 أوجه للمشاركة.. الصندوق الثقافي يشارك في "بيبان 24"

أعلن الصندوقُ الثقافي عن مشاركته مع المنظومة الثقافية في ملتقى "بيبان 24" الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة خلال الفترة من 5 وحتى 9 نوفمبر الجاري بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"؛ حيث ستشهد مشاركة الصندوق التواجد في 5 أبواب مختلفة، بـ10 أوجه نوعية للمشاركة، يسعى من خلالها الصندوق إلى تمكين ريادة أعمال المشاريع الثقافية، وتعزيز النموّ المستدام للقطاع الثقافي.
ويقود مشاركةَ الصندوق "جناحُ التعريف بالتمويل الثقافي" الذي يتواجد في "باب التمويل والاستثمار"، ويستقبل فيه الصندوقُ روادَ الأعمال والمنشآت؛ لتعريفهم بـ"التمويل الثقافي" ودوره في تحويل طموحات روّاد الأعمال إلى مشاريع قائمة تُنافس محليًّا وعالميًّا، ودعمه لنمو وتوسع مشاريع سلسلة القيمة للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة التي تعمل في القطاعات الثقافية الـ16. كما تتضمّن مشاركةُ الصندوق حديثَ رئيسه التنفيذي الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، في الجلسة الحوارية المقامة في المسرح الرئيسي يوم التاسع من نوفمبر، بعنوان "تحفيز الاقتصاد الثقافي: الابتكار كمحرك للتنمية"، بالإضافة إلى ورشة عمل سيقدمها الصندوق في "باب الانطلاقة" في التاسع من نوفمبر، وجلسات استشارية مُباشرة في "قسم دعم المنشآت" تُقدم لرواد الأعمال والمنشآت خلال أيام الملتقى.
وفي إطار تكامل جهوده مع المنظومة الثقافية، يتواجد الصندوق الثقافي في جناح وزارة الثقافة، الراعي الثقافي للملتقى، باعتباره الممكن المالي الرئيسي للقطاع الثقافي. أما في باب "الشركات الناشئة"، فيحضر الصندوق من خلال تمكين 30 شركة ناشئة مُستفيدة من خدماته، كنماذج ناجحة وقصص ملهمة يتيح لها الصندوقُ فرصةَ التواجد في أكبر الأحداث التي تهتم بريادة الأعمال في المنطقة؛ لاستعراض خدماتها للمهتمين.
ستتضمّن مشاركةُ الصندوق أيضًا هذا العام تواجدَه في "باب الابتكار"، عبر "حاضنة المشتل الإبداعية" التي ستشارك في الملتقى بورشة عملٍ خاصة، باعتبارها أحد المشاريع النوعية المدعومة من الصندوق التي تشجع الابتكار في المشاريع الثقافية.
كما سيكون الصندوق ضمن "جولة الأعمال" التي تنظمها "منشآت" لكبار الشخصيات وضيوف الملتقى، والتي ستشمل زيارتهم لـ"بيت السينما" المدعوم من الصندوق الثقافي، وحضور عرض فيلم "تطور مدينة الرياض" الذي أنتجه وأخرجه معالي الأستاذ عبدالله المحيسن في السبعينيات.
ويسعى الصندوق عبر هذه المشاركة الغنية والمتنوعة إلى تحفيز ريادة أعمال المشاريع الثقافية ودعم بدئها وتوسُّعها، بجانب خلق بيئة تواصلية مع رواد الأعمال والمنشآت العاملة في القطاع الثقافي، وتعزيز فرص التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المؤثرة في نمو القطاع؛ لزيادة وتفعيل دورهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الثقافي وتعزيز أثره على الاقتصاد والمجتمع.