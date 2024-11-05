من خلال 5 أبواب متنوعة وبـ10 أوجه للمشاركة.. الصندوق الثقافي يشارك في "بيبان 24"

ويقود مشاركةَ الصندوق "جناحُ التعريف بالتمويل الثقافي" الذي يتواجد في "باب التمويل والاستثمار"، ويستقبل فيه الصندوقُ روادَ الأعمال والمنشآت؛ لتعريفهم بـ"التمويل الثقافي" ودوره في تحويل طموحات روّاد الأعمال إلى مشاريع قائمة تُنافس محليًّا وعالميًّا، ودعمه لنمو وتوسع مشاريع سلسلة القيمة للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة التي تعمل في القطاعات الثقافية الـ16. كما تتضمّن مشاركةُ الصندوق حديثَ رئيسه التنفيذي الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، في الجلسة الحوارية المقامة في المسرح الرئيسي يوم التاسع من نوفمبر، بعنوان "تحفيز الاقتصاد الثقافي: الابتكار كمحرك للتنمية"، بالإضافة إلى ورشة عمل سيقدمها الصندوق في "باب الانطلاقة" في التاسع من نوفمبر، وجلسات استشارية مُباشرة في "قسم دعم المنشآت" تُقدم لرواد الأعمال والمنشآت خلال أيام الملتقى.