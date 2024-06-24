"الشؤون الإسلامية" تعلن عن وظائف للأئمة والمؤذنين عبر موقع الوزارة الإلكتروني

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين هي: ألا يقل العمر عن 18 سنة، والحصول على الشهادة الثانوية، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، وحُسن السيرة والسلوك.