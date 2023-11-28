الأنظار تتجه الليلة إلى باريس.. ساعاتٌ تفصلنا عن إعلان المدينة الفائزة باستضافة «إكسبو 2030».. الرياض المرشحة الأقوى

وأكّدت المملكة، على لسان عدد من مسؤوليها الذين تواجدوا في العاصمة الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة للإشراف على حملة ملف الرياض لاستضافة المعرض، أنها تعتزم من خلال استضافة "إكسبو الرياض الدولي 2030" العمل من أجل تعزيز قدرة دول العالم على تغيير مسار الكوكب نحو مستقبل أفضل من خلال تحويل الحدث الدولي إلى منصَّة توفر فرصاً للتعاون وتبادل المعرفة. ولأجل ذلك، خصَّصت الرياض ميزانية قدرها 7.2 مليار دولار لتنظيم المعرض، ضمن المخطط الرئيس لـرؤية المملكة 2030. وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن أن السعودية تخطط للانتهاء من مقر استضافة "إكسبو 2030" قبل الوقت المحدّد، مضيفاً أنه بحلول عام 2028 ستكون كل استعدادات استضافة إكسبو 2030 جاهزة.