"الخريجي" يشارك في منتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية

نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة، وذلك بمدينة مراكش المغربية.
وألقى "الخريجي" كلمةً أكد فيها عمق العلاقات العربية الروسية وأهمية العمل على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع، كما تطرق إلى القضايا العربية وأهمية العمل المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وناقش المجتمعون، تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار هناك بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين العزّل، وأهمية تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والضرورية العاجلة لتجنب حدوث كارثة إنسانية، ووقف التهجير القسري لسكان القطاع، كما جرى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرضوا نتائج الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، حيث أكدوا أهمية الحوار والتعاون وتضافر الجهود للقضايا الإقليمية والدولية وتعزيز أمنها وأهمية وقف القتال للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
حضر الاجتماع، القائم بأعمال سفارة المملكة لدى الرباط معيض السلمي، ومدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي، ومدير إدارة جامعة الدول العربية خالد الشمري.