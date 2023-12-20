"الخريجي" يشارك في منتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية

وناقش المجتمعون، تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار هناك بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين العزّل، وأهمية تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والضرورية العاجلة لتجنب حدوث كارثة إنسانية، ووقف التهجير القسري لسكان القطاع، كما جرى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.