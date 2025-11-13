"الشمري" لـ"سبق": القطاع الصحي رافد قوي لرؤية المملكة 2030م كفاءةً ونتيجةً

قال المهندس جاسم الشمري، سفير الصناعة السعودية، في تصريحات خاصة لـ"سبق"، إن قطاع الرعاية الصحية في المملكة يشهد تقدمًا ملحوظًا على صعيد البنية التحتية، إلى جانب مشاريع ضخمة تُنفذ في إطار رؤية 2030 المباركة، مشيرًا إلى أن أرقام مؤشر تاسي خلال الربع الثالث من عام 2025 أظهرت نموًا ملحوظًا في أرباح شركات الرعاية الصحية المدرجة في السوق المالية السعودية، وهو ما حظي باهتمام واسع.
وأوضح أن هذا النمو يُعد مؤشرًا إيجابيًا قد يعكس توسعًا في التغطية التأمينية، وتحسنًا في الكفاءة التشغيلية، واستثمارات نوعية في التكنولوجيا والرقمنة، إلى جانب ثقة متزايدة من المستثمرين في قدرة القطاع على الاستدامة.
ولفت "الشمري" إلى أن طرح هذه الأرقام يثير تساؤلات لا تقل أهمية عن الأرقام نفسها، قائلًا: "هل هذا النمو انعكس عدالةً في التوزيع؟ هل انخفضت فترات الانتظار؟ هل أصبح العلاج أقرب — لا أغلى — للمواطن في الباحة كما في الرياض؟ وهل ما زال الطبيب يُقاس بضميره قبل أن يُقاس بمؤشرات الأداء المالي؟".
وأشار سفير الصناعة السعودية إلى أن القطاع الصحي يختلف عن غيره من القطاعات، موضحًا أن الكفاءة في الصناعة تُقاس بـ ROI — العائد على الاستثمار، أما في الرعاية الصحية فالمعيار الأسمى هو ROR — Return on Responsibility العائد على المسؤولية.
وأكد في تصريحاته أن ارتفاع أرباح المستشفيات لا يجب أن يكون مدعاة للتشكيك في النجاح، بل من الضروري التأكد من أن هذا النجاح شامل، لا حكرًا على من يستطيع الدفع، مشددًا على أن علاج الطفل في مدينة لا يجب أن يختلف جودةً أو تكلفةً عن علاج نظيره في مدينة أخرى.
ولفت "الشمري" قائلًا: "نحن في مملكة الخير والعطاء والإنسانية نمتلك رؤية واضحة، وجهات رقابية قوية، وقيمًا أخلاقية راسخة، تُمكّننا من تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وبين الربح المشروع والواجب الإنساني".
وأضاف أن التحدي الحقيقي ليس في تحقيق الربح، فالمستثمر يستحق أن يُكافأ، وإنما في بناء قطاع صحي يُدرّ دخلاً ويُرضي ضميرًا، ويُرضي المساهم ويُريح المريض، ويُبنى على الذكاء الاصطناعي لكنه لا ينسى القلب الإنساني.
واختتم سفير الصناعة السعودية تصريحاته مؤكدًا أن الصحة ليست سلعة حتى وإن دخلت البورصة، فهي أمان، والأمانة — كما علّمنا ديننا — أمانة.
ومن الجدير بالذكر أن أرباح قطاع الرعاية الصحية في تاسي خلال الربع الثالث من 2025 قد وصلت إلى 1.3 مليار ريال لأرباح المستشفيات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنمو يعادل 4%، وذلك على النحو الآتي:
• الحبيب: 602 مليون ريال (1%)
• المواساة: 200 مليون ريال (33%)
• دلة: 142 مليون ريال (12%)
• رعاية: 82 مليون ريال (37%)
• فقيه: 72 مليون ريال (24%)
• SMC: 66 مليون ريال (12%)
• الحمادي: 52 مليون ريال (34%)
• الموسي الصحية: 52 مليون ريال (34%)
• السعودي الألماني الصحية: 52 مليون ريال (85%)