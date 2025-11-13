"الشمري" لـ"سبق": القطاع الصحي رافد قوي لرؤية المملكة 2030م كفاءةً ونتيجةً

وأضاف أن التحدي الحقيقي ليس في تحقيق الربح، فالمستثمر يستحق أن يُكافأ، وإنما في بناء قطاع صحي يُدرّ دخلاً ويُرضي ضميرًا، ويُرضي المساهم ويُريح المريض، ويُبنى على الذكاء الاصطناعي لكنه لا ينسى القلب الإنساني.

واختتم سفير الصناعة السعودية تصريحاته مؤكدًا أن الصحة ليست سلعة حتى وإن دخلت البورصة، فهي أمان، والأمانة — كما علّمنا ديننا — أمانة.

ومن الجدير بالذكر أن أرباح قطاع الرعاية الصحية في تاسي خلال الربع الثالث من 2025 قد وصلت إلى 1.3 مليار ريال لأرباح المستشفيات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنمو يعادل 4%، وذلك على النحو الآتي: