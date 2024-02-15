برعاية أمير الباحة.. انطلاق مهرجان الموز والكادي الأول

رعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، حفل انطلاق فعاليات مهرجان الموز والكادي الأول بمحافظة المخواة، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، وذلك في حديقة قرية ذي عين.
وتجول الحضور خلال الحفل على المنتجات الزراعية التي تضمنت مشاركة 20 مزارعاً، و5 جهات حكومية، و5 أسر منتجة.
وافتتح الحفل بكلمة لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أكد من خلالها أن إقامة هذا المهرجان هو امتداد لسلسلة المهرجانات التي أقيمت في القطاع التهامي لما تملكه من تنوع زراعي، ومن ذلك ما سنشهده في هذا المهرجان الذي يجمع العديد من المنتجات المحلية ذات الجودة العالية والميزة النسبية للمنطقة واستمرار دعم الوزارة للمزارعين في تسويق منتجاتهم.
وتخلل الحفل العديد من الفقرات الشعبية، وقصّة مزارع من عبق الماضي، والفلكلور الشعبي، وتكريم المشاركين.
يذكر أن المهرجان يستمر لمدة يومين، ويرافقه عدة برامج إرشادية وتوعوية وترفيهية.