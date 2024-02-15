برعاية أمير الباحة.. انطلاق مهرجان الموز والكادي الأول

وافتتح الحفل بكلمة لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أكد من خلالها أن إقامة هذا المهرجان هو امتداد لسلسلة المهرجانات التي أقيمت في القطاع التهامي لما تملكه من تنوع زراعي، ومن ذلك ما سنشهده في هذا المهرجان الذي يجمع العديد من المنتجات المحلية ذات الجودة العالية والميزة النسبية للمنطقة واستمرار دعم الوزارة للمزارعين في تسويق منتجاتهم.